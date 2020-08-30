Украинская телеведущая предъявила Зеленскому обвинение во вранье

Киев, 30 августа. Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая в последнее время начала активно критиковать президента страны Владимира Зеленского, обрушилась на него с очередным обвинением. На своей странице в Facebook она заявила, что Украина якобы давно продана некой компании в США, и глава государства об этом знает, но ничего не рассказывает гражданам.

Егорова сообщила, что обнаружила в Сети информацию о том, что Украина якобы прекратила существовать как государство еще в период президентства Петра Порошенко и является коммерческой частной структурой, зарегистрированной в одном из американских реестров.

«Нас купили с потрохами, с нашей землей, с нашими проблемами, с нашими детьми, которые уже родились или которые еще родятся на Украине», — сказала она.

Телеведущая также заявила, что из Украины хотят сделать страну, в которой женщины будут молчать и работать.

«И рожать детей от любых, каких угодно — шевелящихся или уже не шевелящихся мужиков», — добавила Егорова.

Узнав о таких перспективах, она решила обратиться к действующему лидеру страны.

«Вот вы же вроде не глупый человек. Вы когда рвались к власти и делали громкие заявления, вы сами верили в то, что говорили? Или вы нам врали, что собираетесь что-то менять. Если вы пришли к власти и увидели документы, что страна уже продана и народу Украины не принадлежит, так хоть вы нам скажите правду. Что страна продана, она является частной компанией, так исторически сложилось. Мы колония, концлагерь», — подытожила телеведущая.

Ранее Егорова в негативном ключе высказалась о военных страны. Она сообщила, что не признает их защитниками и лично для нее их жизнь не представляет ценности. Кроме того, телеведущая сравнила силовиков с наркоманами, готовыми пойти на все ради дозы. Это заявление вызвало гнев украинцев.