Звезду фильмов для взрослых задержали в США по подозрению в убийстве

Лос-Анджелес, 30 августа. Полиция в США арестовала звезду фильмов для взрослых Лорен Уомблз по подозрению в убийстве.

Правоохранители нашли тело 51-летнего жителя Алабамы недалеко от Грейсвилла. Останки лежали в неглубокой могиле. На теле погибшего были зафиксированы огнестрельные ранения.

Полицейские считают, что Лорен заманила к себе в гости пожилого мужчину. Однако убийство совершили кто-то из ее знакомых. Вместе с актрисой были задержаны еще двое подозреваемых.

Мотив убийства пока неизвестен. Лорен и второго мужчину обвиняют в соучастии в преступлении, главаря банды — в убийстве.

Если Уомблз признают виновной, ей грозит до 25 лет тюрьмы. Полицейские считают, что именно из-за актрисы мужчина приехал во Флориду, где его застрелили.

По данным СМИ, Лорен снималась под псевдонимом Одри Голд. В свои 23 года она приняла участие в 30 фильмах для взрослых.