БТРы приехали к оцеплению у резиденции Лукашенко в Минске

Минск, 30 августа. Несколько бронетранспортеров приехали к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, куда решили направиться участники несанкционированной акции протеста.

Ранее на подступах ко дворцу Независимости, который является резиденцией главы государства, выставили заграждение, подогнали спецтехнику. Силовики стали препятствовать проходу протестующих по проспекту Победителей.

Участники акции отвечают правоохранителям криками, скандированием лозунгов. Большая часть протестующих еще не добралась до резиденции, они следуют по улице Ленина. Толпа растянута от стелы «Минск — город-герой» до самого оцепления.

Как сообщили ранее в МВД республики, на протестных акциях в воскресенье задержали уже 125 человек. Президент предупреждал о таком исходе несанкционированных митингов, поскольку далеко не все протестующие ведут себя мирно.

Причиной недовольства граждан стали итоги президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа. По официальным данным Центризбиркома, Лукашенко получил подавляющее большинство голосов. Но оппозиция уверена в победе его оппонента Светланы Тихановской.

Лукашенко заявлял, что протестными акциями в стране управляют из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки из Польши, Великобритании и Чехии.