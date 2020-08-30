В Белоруссии идут тактические военные учения на Гродненском направлении

Москва, 30 августа. Белорусские военные проводят комплексные тактические учения по ликвидации вторгнувшегося «условного противника» на Гродненском направлении. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Белоруссии.

Учения проводятся с 28 по 31 августа, их старт официально озвучил министр обороны Виктор Хренин. Он отдал приказ для инициации комплексных учений с войсками западного оперативного командования на Гродненском направлении. Проведение учения получило одобрение белорусского лидера Александра Лукашенко.

«В активную фазу вступило комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича», — заявлено в сообщении.

Ведомство также сообщило, что в маневрах задействованы механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также принимают участие расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что в ходе тактических маневров отрабатывается поиск, блокировка и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконно вторгнувшихся вооруженных формирований противника. Также на учениях подразделения отработают ведение оборонительного боя на двух направлениях, в том числе будет выполняться боевая стрельба.

Ранее сообщалось, что в ходе учений 116-я штурмовая авиационная база отвечает за охрану государственной границы республики на самолетах ЯК-130.