Адвокат Ефремова пригрозил «разнести» оппонентов в суде

Москва, 30 августа. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев уверен, что видео с камер наблюдения позволит «разнести» оппонентов в суде. Юрист утверждает, что нашел «несостыковки» в резонансном деле о смертельном ДТП.

По словам адвоката, среди множества видеозаписей нет той, на которой было бы видно, как Ефремов едет к месту ДТП. Пашаев настаивает на том, что перед поворотом на Садовое кольцо, где случилась трагедия, его подзащитный мог остановить машину и пустить за руль знакомого.

«Вот — камера, тут — камера, везде, на каждом шагу, а где видео? Именно в этой части, кто сел в машину? Где?» — добавил юрист.

Адвокат назвал ролик с места ДТП «фейком низкой пробы». Он обратил внимание, что Ефремов после аварии сидел на клумбе у дороги в темной обуви, а выходил из машины в белой.

«То есть когда он добрался сюда, он быстро переобулся?» — задался вопросом адвокат.

Пашаев пригрозил «разнести» оппонентов в суде, поскольку улики против актера, по его мнению, являются не более чем «постановкой низкого уровня».

«Это настолько все постановочно. <…> Непрофессионально, когда подделывают» — возмутился защитник.

Напомним, что смертельное ДТП в центре Москвы произошло вечером 8 июня. По версии следствия, Ефремов пьяным сел за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Артист не пострадал, а сидевший за рулем фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм. В крови Ефремова впоследствии нашли следы наркотических веществ, пишет НСН.

Актер практически сразу признал свою вину, но затем отказался от своих слов, заявив, что «ничего не помнит». Артиста отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ефремов недавно отказался от услуг Пашаева, но затем снова нанял его. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский объяснил такое поведение затягиванием процесса, передает телеканал «360».