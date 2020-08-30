Зарубина не поверила извинениям вдовца Фирсова перед матерью Легкоступовой

Москва, 30 августа. Певица Ольга Зарубина не верит в искренность извинений вдовца своей коллеги и подруги Валентины Легкоступовой. По ее словам, Юрий Фирсов, заявляющий матери покойной артистки о своей вине в ее смерти, выглядит неубедительно.

Ранее Фирсов признался, что ему сложно подобрать слова для непростого разговора с матерью певицы. Тем не менее, он попросил у женщины прощения, признав, что «не уследил» за супругой. Зарубина не поверила в его раскаяние.

«Я не верю этому человеку и не верила изначально. Потому что сама проходила через такое. Я потеряла своего второго мужа, с которым мы вместе прожили двадцать один год и были очень сильно связаны эмоционально — были чувства, была любовь. Сама фраза «я не уследил» звучит глупо от взрослого человека. Не уследить можно за собакой, которая побежала на дорогу и попала под машину», — привела пример она в комментарии для iReactor.

Зарубина отметила, что скорбь по усопшему близкому человеку — это всегда очень сильное эмоциональное потрясение, сравнимое с отрезанием части от собственного тела. В таком состоянии физически невозможно ходить по многочисленным ток-шоу и телепередачам, как это делал вдовец Фирсов.

«Он еще не успел похоронить «любимую», как тут же вышел на экраны зарабатывать деньги. Начал поливать грязью ее детей, ее маму. Ну я не знаю, как после этого можно поверить человеку. Не было у него чувств к Валентине. Может быть, вообще он не способен на чувства», — предположила подруга покойной.

Для Зарубиной смерть Легкоступовой стала потрясением. Телеканалу «360» певица признавалась, что потеря подруги не укладывается у нее в голове. Она также с уверенностью говорила, что артистка не могла бы представить себе, чтобы в безопасном месте, где она находилась с любимым человеком, с ней произошла такая трагедия. По мнению Зарубиной, Легкоступову настигла «глупая смерть», в которой есть вина ее последнего супруга.

С мнением исполнительницы солидарна телеведущая Дана Борисова. Она отметила, что неоднократно пересекалась с Легкоступовой на различных мероприятиях, и та всегда отказывалась от алкоголя, сообщает «Газета Кемерова».