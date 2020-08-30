Матильда Шнурова приумножила свой капитал после развода с певцом

Санкт-Петербург, 30 августа. Бывшая супруга лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова приумножила свой капитал после развода.

В звездной тусовке говорили, что после расставания с Сергеем Шнуровым Матильду ждет забвение. Многие ожидали, что владелица балетной студии быстро разорится.

Но Матильда проявила терпение и поразила злопыхателей. Только за прошлый год она заработала 34 млн рублей чистой прибыли.

У Матильды было два бизнеса — школа танцев «Айседора» и ресторан «Кококо». Гастрономический проект принес 166 млн рублей. Балетную школу она продала своей подруге.

В пик эпидемии предприимчивая хозяйка организовала службу доставку. Так ее ресторан пережил кризис и даже принес прибыль.

«Прошло четыре года с тех пор, как в 2016 «КоКоКо» рискованно открылся в тогда еще отеле W на месте закрывшегося ресторана Алена Дюкасса Mix, но как будто вчера шумно пили шампанское на открытии», — написала Матильда в Instagram.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров вошел в десятку богатых российских звезд. Его компания «ШнурОК» принесла прибыль в размере 13 млн рублей. Самым состоятельным артистом на отечественной эстраде оказался Филипп Киркоров.