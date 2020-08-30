Российские военные передали гумпомощь жителям сирийской Ходжиры

Дамаск, 30 августа. Жители сирийской Ходжиры в провинции Эль-Кунейтра получили гуманитарную помощь от России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российская военная полиция и Центр по примирению враждующих сторон в САР продолжают оказывать гуманитарную помощь мирному населению в районах Сирии, наиболее пострадавших от террористов. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране из-за распространения коронавируса, российские военнослужащие, не жалея собственного здоровья и жизни, выдают гумпомощь населению южных провинций республики.

30 августа российская колонна с продовольствием прибыла в населенный пункт Ходжира провинции Эль-Кунейтра. В продуктовых наборах для местных жителей офицеры Центра примирения враждующих сторон привезли рис, муку, сахар, чай и сгущенное молоко. Всего ходе гуманитарной акции российские военные раздали 400 наборов, общий вес которых составил более 2500 кг.

Вместе с офицерами ЦПВС в мероприятии приняли участие представители Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова. Жители Ходжиры выразили благодарность России за оказанную помощь в трудное для них время.

Глава администрации населенного пункта выразил слова благодарности офицерам ЦПВС и представителям военной полиции России. На гуманитарной акции присутствовал представитель партии БААС, который также поблагодарил российских военнослужащих за оказание помощи мирному населению и за поддержку САА в борьбе с терроризмом.

«Россия поддерживает Сирию и ее жителей с 2015 года. Мы очень ценим эту поддержку и безгранично благодарны вам! Мы надеемся, что сотрудничество наших стран будет продолжаться еще долгие годы!» — заявил он.

Безопасность проведения гуманитарной акции в очередной раз обеспечивали военнослужащие подразделения военной полиции России.