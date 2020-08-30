Украине предрекли катастрофу страшнее аварии в Чернобыле

Киев, 30 августа. Затопленные шахты в Донбассе могут спровоцировать экологическую катастрофу, последствия которой будут масштабнее, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин.

«Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, — назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены», — отметил Фокин.

По его словам, необходимо организовать работу по предотвращению катастрофы, так как в противном случае загрязненная взвесью мельчайших частиц породы и угля вода заполнит все местные реки и озера, а также войдет в Азовское и Черное моря, передает «Страна.ua».

«Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — заключил Фокин.

Напомним, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, в результате которой был полностью разрушен четвертый энергоблок. Радиоактивному облучению подверглись 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, из которой были эвакуированы два города и 74 села.