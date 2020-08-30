Историк назвал фильм «Шугалей-2» знаковым событием в культурной жизни РФ

Москва, 30 августа. Фильм «Шугалей-2» станет знаковым событием для всей России, так как является доказательством глубокого участия российской общественности в судьбе своих сограждан — социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Такой точкой зрения поделился историк-востоковед Борис Долгов в беседе с «ПолитРоссией».

Накануне предпремьерный эксклюзивный показ сиквела фильма «Шугалей» состоялся 29 августа в Сыктывкаре, республика Коми. Создатели картины раскрыли детали сложнейшей работы российского социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана в Ливии и их незаконного удержания в частной тюрьме «Митига», подконтрольной боевикам ПНС. После этого с Сети появилось много восторженных отзывов о картине, что только подогрело интерес к ее официальному выходу. Массовый зритель сможет увидеть картину «Шугалей-2» в кинотеатрах страны с 6 сентября.

Долгов рассказал, что фильм «Шугалей-2» станет фурором и «знаковым событием»

«Да, действительно, этот фильм обратил на себя особое внимание, и это является свидетельством того, что российская общественность всерьез обеспокоена этой ситуацией с нашими гражданами в Ливии», — заметил востоковед.

Историк также подчеркнул, что фильм является уникальным, знаковым событием для нашей страны, так как сочетает в себе художественную, общественную и патриотическую составляющую.

«Фильм «Шугалей-2», предпоказ которого состоялся накануне, — это знаковое событие не только в культурной жизни России, — отметил эксперт. — Важно, что острая реакция общественности показала озабоченность россиян судьбой своих сограждан».

Долгов уверен, что выход второй части «Шугалея» сможет повлиять на судьбу социологов, так как вызовет широкий общественный резонанс не только в России.

«В самой Ливии сейчас происходят события, которые могут повлиять на ситуацию с нашими гражданами. Я имею в виду недавнюю отставку министра внутренних дел в ливийском Правительстве национального согласия. Именно он во многом ответственен за то, что наши граждане до сих пор находятся в заключении», — подчеркнул историк.

Ранее аналогичное мнение высказал военный аналитик Андрей Кошкин,высказав уверенность, что фильм «Шугалей-2» по художественной съемке и актерскому составу не уступает голливудским картинам и произведет фурор среди россиян.