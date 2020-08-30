Ученые нашли способ омоложения органов от пожилых доноров

Москва, 30 августа. Органы пожилых людей можно омолаживать с помощью лекарств, благодаря чему они могут использоваться для трансплантации.

Ученые из Brigham & Women's Hospital провели исследование, результаты которого подтверждают, что органы пожилых можно восстанавливать, избавляя их от старых клеток. Исследователи отмечают, что специальные противовозрастные лекарства – сенолитики, могут омолаживать сердце, печень, почки и легкие. При этом восстановленные органы идеально подходят для трансплантации.

Стоит отметить, что более 115 тысяч пациентов в настоящее время ожидают трансплантации органов только на территории США. Около 20 тысяч человек ежедневно умирают из-за отсутствия донорских органов. Ученые надеются, что новый метод поможет спасти огромное количество жизней.

Ранее телеведущий и доктор Александр Мясников перечисли болезни, которые могут привести к возникновению рака. Также доктор назвал основные факторы, которые свидетельствуют о возникновении онкологию на ранней стадии. По его словам, вирусные гепатиты, гастрит, язва, воспаления кишечника и даже папиллома в конечном итоге могут привести к зарождению в организме рака. Мясников отметил, что отказ от посещения больниц и регулярных обследований может привести к развитию вышеперечисленных заболеваний и возникновению рака.