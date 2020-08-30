Приставы взыщут с экс-главы Минэкономразвития Улюкаева 1700 рублей долга

Москва, 30 августа. Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло исполнительное производство против осужденного за взятку экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Это сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ведомственный банк данных исполнительных производств.

Известно, что исполнительное производство в отношении Улюкаева было открыто 27 августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов.

«Сумма непогашенной задолженности 1760 рублей 4 копейки», — сказано в документе.

По какой именно причине возник долг, в ведомстве не сообщили.

Напомним, бывший министр экономического развития Российской Федерации Улюкаев с 2013 по 2016 годы был приговорен судом к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Такое наказание Улюкаев получил за взятку в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Приговор вступил в силу 12 апреля 2018 года.

Известно, что отбывающий наказание в исправительной колонии в Тверской области Улюкаев работает над собственной книгой прозы, а также пишет стихи.