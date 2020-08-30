Рожин объяснил, как новый глава ССО может испортить жизнь Зеленскому

Желание нового главы Сил специальных операций (ССО) Украины перейти на сторону ДНР в 2014 году демонстрирует низкое качество кадров в украинской армии, заявил Федеральному агентству новостей военный аналитик Борис Рожин. Таким образом эксперт прокомментировал сообщение российского Telegram-канала WarGonzo, который со ссылкой на источники в спецслужбах Донецкой Народной Республики рассказал, что новый командующий ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григорий Галаган в 2014 году вел переговоры о переходе на сторону народных республик Донбасса.

Как стало известно, Галаган сам стал инициатором переговоров с влиятельным командиром ополчения, на которого сумел выйти через свои контакты в крымской «Альфе». До событий 2014 года он служил снайпером, после чего уехал в Киев.

Детали перехода нового главы элитного украинского спецназа на сторону армии ДНР предполагалось обсудить при личной встрече, которая должна была состояться в Стамбуле.

«Переговоры сорвались из-за запрошенной Галаганом суммы, которую он потребовал в качестве вознаграждения. Она выходила за рамки разумного», — сообщил собеседник WarGonzo.

После срыва переговоров Галаган начал охоту на воевавших в Донбассе высокопоставленных крымских добровольцев. По словам военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, «ситуация с Галаганом не является уникальной и в истории противостояния в Донбассе повторялась несколько раз».

«Можно вспомнить пример Семена Семенченко, который во время событий 2014 года приезжал в ДНР и искал возможности там пристроиться в создаваемые структуры. Тогда у него ничего не получилось, после чего он вернулся на Украину и создал батальон «Донбасс». Можно вспомнить начальника криминальной милиции Севастополя Вячеслава Аброськина, который также интересовался возможностью поступления на службу в МВД России, но, опять же, его не устроили условия. Он уехал на Украину, прихватив с собой базы севастопольского МВД и базы «Беркута». Все документы он сдал Украине, за что получил достаточно высокий пост и позднее руководил одним из подразделений в АТО. Это, опять же, яркий пример того, что человек в 2014 году не из идейных соображений пытался перейти на другую сторону, а руководствуясь тем, где ему самому будет лучше», — поясняет эксперт.

Борис Рожин добавил, что среди известных командиров ВСУ в зоне проведения карательной операции в Донбассе было немало тех, кто «из чисто идейных соображений пытался перейти на сторону народных республик».

«Но больше было вот таких, кто из меркантильных соображений пытался пристроиться к армиям ДНР и ЛНР, но у них не сложилось и они стали служить на Украине. А ведь вначале эти люди решали, где им и их семьям будет лучше, где зарплата больше. В принципе, тот же Галаган мог вполне спокойно входить в большинство тех, кто был именно избирательным. Я совсем не исключаю, что Галаган мог рассматривать такую возможность, что говорит о том: он меркантильный оппортунист по натуре и смотрит, где лучше ему. Если информация о Галагане подтвердится, то ее могут использовать против него самого, чтобы полностью дискредитировать и уничтожить, а с другой стороны, скандал с меркантильным Галаганом может ударить по президенту Украины. Мол, он назначает на высокие должности предателей и так далее. Все это может испортить жизнь Зеленскому», — заключил Рожин.

Напомним, 25 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Галагана командующим Силами специальных операций ВСУ. Глава украинского государства объяснил это назначение изменением задач Операции объединенных сил (ООС) в условиях действия перемирия в Донбассе.