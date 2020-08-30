В поисках «Дихлофоса»: Голос Мордора преподал урок химии защитникам Навального

Стоило только медикам из берлинской больницы «Шарите» произнести название «ингибиторы холинэстеразы», как оппозиционные СМИ и блогеры открыли врата ада. Я, конечно, понимаю, что там все сплошь профессиональные биохимики, но, ребят, нельзя же так врать и выдавать желаемое за действительное!

В общем, наверное, типичный заголовок блогов и статей на эту тему был таким — «Самый известный в мире ингибитор холинэстеразы называется «Новичок». Только так и никак иначе.

Однако господа оппозиционные биохимики очень сильно ошибаются. И что-то подсказывает мне, что делают они это специально. Потому что я, не профессиональный биохимик, будучи знакомый с химией лишь по общим школьной и институтской программам, совершенно точно знаю, что один из наиболее известных в мире ингибиторов холинэстеразы носит название «Дихлофос». Вещество, известное всем. Страшный яд, химическое оружие, но только созданное не для борьбы с человеками, а с тараканами. А человеки его в свое время даже как усилитель с ног сшибающих свойств алкогольных напитков использовали — во времена незабвенного сухого закона авторства Михаила Сергеевича Горбачева.

«Тебе сколько пшиков?» — помните?

А еще одним из ингибиторов холинэстеразы является кофеин. Да-да. Каждое утро, когда вы перед работой читаете новости с чашечкой кофе, вы принимаете именно этот самый ингибитор. А потом — и на работе. Многие — так вообще в очень неумеренных количествах…

В общем, этих самых ингибиторов — тьма. Да, часть из них относится к страшным ядам, используются в качестве химического оружия. Но в то же время куда больше веществ из этой группы имеют совершенно другое предназначение. Причем очень многие — медикаментозное.

Вот, к примеру, ингибиторы холинэстеразы применяются при лечении глаукомы. Глаукома — это такая глазная болезнь. Личный врач Алексея Навального, Анастасия Васильева, обязательно должна быть в курсе. Еще эти самые ингибиторы применяют при лечении различных неврологических и психических отклонений — в общем, спектр их применения огромен. Это уж не говоря о тех же инсектицидах.

И, хорошо, давайте допустим, что выдающие берлинские врачи все-таки нашли следы этих ингибиторов в биоматериалах Навального. Ладно, чем черт не шутит. Но почему они не могут точно определить, что это за вещество? И ладно, если бы не могли в течение первых дней. Но сколько уже прошло? Это ведь про клинику в Омске говорили, что там оборудование устаревшее, поэтому ничего не нашли. Но в «Шарите»-то ведь все самое новейшее, по последним технологиям. И что?

Появляется новость, что немецкие врачи обратились за помощью к специалистам по химическому оружию из Бундесвера и в лабораторию «Портон-Даун» в Великобритании, близ Солсбери, — главную лабораторию Королевства по изучению (а, может, и по производству) химических и биологических агентов, пригодных в качестве оружия.

Знаете, почему-то я верю в этих ребят. Они смогут найти даже то, чего там нет и никогда не было. В конце концов, всё давным-давно сказал великий Парацельс:

«Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Только количество делает вещество неядовитым».

Ну, что, вы хотите поспорить с самим Парацельсом? Ну, так попробуйте! В общем, простор для творчества — огромный. В конце концов, таблица Менделеева не бесконечна. А вот уши, похоже, что эластичны до бесконечности, — да. И притянуть что-либо за эти самые уши никакого труда не представляет. Нужно лишь желание и немного фантазии.

А можно и вообще ничего не искать. И так информационный фон создан такой, что не остается никаких сомнений в том, что Навальный именно отравлен и уже известно, кто это сделал. Не верите? Ну так послушайте «Эхо Москвы» или почитайте «Новую газету». Там звучат столь безапелляционные утверждения, что никаких сомнений не останется и у вас.

Но только одна просьба: не задавайте никаких неудобных вопросов! Вообще никаких! За это вас обольют самой мерзкой грязью, объявят «кремлевскими троллями» и пообещают люстрацию с последующим повешением на ближайшем осветительном столбе. Чтобы больше не сомневались.

И еще один маленький штришок: а что, если немецкие медики все-таки что-то нашли? Но это что-то настолько неприглядное и скандальное, что говорить об этом прямо очень опасно для репутации «лидера российской оппозиции» Алексея Навального? Но ничего. Разберутся. Главное — не забывать, что самый известный в мире ингибитор холинэстеразы называется «Дихлофос».