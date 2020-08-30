Цхинвал, 30 августа. Южная Осетия планирует открыть границу с Россией 15 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова.

Границу между двумя странами закрыли еще в апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции. Бибилов считает, что запрет нужно снять, поскольку в сентябре в полном объеме начнется учебный процесс.

Президент Южной Осетии подчеркнул важность учета всех возможных рисков, связанных с открытием границы.

«Поручаю министерству здравоохранения нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных», — добавил он.

Как напоминает «ФедералПресс», 1 августа Россия восстановила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, также открылась сухопутная граница с Арменией. С 15 августа обладатели вида на жительство в Швейцарии могут полететь в эту страну.

На прошлой неделе, как пишет НСН, власти Киргизии разрешили россиянам въезжать на территорию республики. Ожидается, что с 1 сентября граждане России смогут посетить и Молдавию.