Киркоров заработал большие деньги на продаже поношенных вещей

Москва, 30 августа. Популярный эстрадный певец и шоумен Филипп Киркоров нашел новый источник доходов во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Артист организовал свой собственный секонд-хенд, который уже приносит хорошую прибыль. Киркоров продает свои наряды, в которых он появлялся на публике. При этом сценические костюмы Киркорова продаже не подлежат. Киркоров запустил специальный сайт, на котором представлен почти весь гардероб артиста.

«Вещей у меня много: думаю, хватит до старости. Такой гардеробной, как у меня, больше нет ни у кого!» — признается Киркоров.

Благодаря высоким ценам и многочисленным покупателям секонд-хенд приносит Киркорову большие деньги. Так, стоимость ношенных Киркоровым футболок начинается от 12 тысяч рублей, а кроссовки или туфли стоят не менее 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров и популярный блогер Давид Манукян потратили более пяти миллионов рублей на модные украшения для зубов ради съемок совместного клипа. Так называемые «грилз» были изготовлены по индивидуальному заказу Киркорова и Манукяна из золота и инкрустированы драгоценными камнями. Потраченные артистами миллионы, можно увидеть в клипе на их совместную песню «Ролекс».