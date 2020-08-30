Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Москва, 30 августа. Российских граждан с 1 сентября ждет ряд важных изменений, которые коснутся выборов, школ, кредитов и мер социальной поддержки.

С 1 сентября в России вступает в силу закон, согласно которому все школьники с первого по четвертый класс должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Кроме того, с начала сентября российские учителя будут получать надбавку за классное руководство в размере пяти тысяч рублей, а в ряде регионов РФ студентам повысят стипендии.

С 1 сентября физические лица смогут бесплатно подать заявление о банкротстве в МФЦ. Должники смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства, если сумма задолженности не превышает 500 тысяч рублей.

Имеющие право на получение государственной соцпомощи граждане с начала сентября начнут получать социальные сертификаты, которыми можно будет расплатиться за товары и услуги. Также с 1 сентября начнет функционировать Единый федеральный регистр получателей льготных лекарств. Появление регистра позволит автоматизировать процесс обеспечения граждан бесплатными медикаментами.

С 1 сентября прекратится программа выплаты повышенных пособий по безработице в размере 4,5 тысячи рубле, которая действовала во время эпидемии коронавируса. Также будет прекращена программа выплаты пособий на детей в размере трех тысяч рублей, которая была введена в качестве меры поддержки семей с безработным родителем в период пандемии коронавируса.

Также с 1 сентября клиенты банков смогут претендовать на возврат страховки по кредиту при досрочном погашении займа. Кроме того, россиянам разрешат получать кредит без приобретения страховки.

Кроме того, 13 сентября состоится Единый день голосования, в ходе которого россиянам предстоит выбрать 20 глав субъектов РФ и депутатов Госдумы по четырем округам. Кроме того, россияне выберут региональных и муниципальных депутатов.