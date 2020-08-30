Лопырева шокировала фанатов снимком без нижнего белья

Москва, 30 августа. Блогер, телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева шокировала фанатов неожиданным ответом на вопрос о нижнем белье. Девушка в ответ на запрос подписчицы в Instagram опубликовала свое фото без бюстгальтера.

Лопырева активно ведет свою страницу в Instagram и любит общаться с поклонниками в формате «вопрос-ответ». Задают девушке вопросы по разным темам: от любимого цвета лака для ногтей до отношения к курению.

Одна из фанаток спросила у модели, какое нижнее белье она больше всего любит. Ответ Лопыревой, как пишет «Дни.ру», оказался неожиданно откровенным. В Stories блогер показала снимок, на котором позирует без лифчика, а также заявила, что более не намерена носить нижнее белье так часто, как делала раньше.

Отметим, что фигура модели частно становится предметом внимания ее фанатов. Лопыреву под каждым постом в Instagram осыпают многочисленными комментариями.

Однако знаменитость далеко не всегда выглядела настолько эффектно. Недавно экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев показал ее фото «до пластики». Блондинку, которая даже удостаивалась титула «Мисс России» в 2003 году, интернет-пользователи назвали «пампушей», а ее лицо сравнили с «добротной картофелиной».

Ныне же звезде пытаются подражать даже известные личности. Блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую Ксению Бородину, которая, по ее мнению, старается «косить под Лопыреву, старательно вытягивая ноги в фотошопе».