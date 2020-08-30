Noize MC выпустил саундтрек к League of Legends

Москва, 30 августа. Российский рэпер Иван Алексеев, он же Noize MC, записал трек, посвященную компьютерной игре League of Legends.

Саундтрек опубликован на Youtube-канала артиста. По словам Алексеева, эта песня о попытке вырваться из-за невостребованности, о вере в свои силы и дерзости.

«Я был удивлен, обнаружив, как много моих друзей и коллег давным-давно рубятся в LoL», — заявил Алексеев.

Трек официально представят на онлайн-концерте в рамках гранд-финала Континентальной лиги по League of Legends. Победитель турнира получит 3 млн рублей и представит СНГ на чемпионате мира в Китае.

Многие поклонникам артиста понравилась его новая работа, но у некоторых появились вопросы к Noize MC.

«Неожиданный и клевый коллаб, Лига уже сотрудничала с клевыми артистами как Imagine dragons. И я рад, что на российском рынке они вышли именно на Нойза», — написал пользователь. «А как этот трек относится к Лиге Легенд, кроме двух слов «Лига Легенд» — поинтересовался подписчик.

Лето 2020 года для Алексеева было плодотворным. В июне он презентовал трек «Давай сбежим», посвященный коллеге Егору Криду. В песне он упомянул танцующего под музыку Крида Хабиба Нурмагомедова.