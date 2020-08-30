Раскрыты полные характеристики iPhone 12

Пало-Альто, 30 августа. Полные технические характеристики iPhone 12 Pro Max попали в Сеть. Об утечке сообщил портал lxbt.com.

Поклонники «яблочной» техники предвкушают выход нового смартфона. Хакерам удалось раздобыть информацию о новшествах iPhone 12.

Известно, что флагман будет держать заряд на два часа дольше, чем предыдущая модель. Среди изменений — новый процессор A14 Bionic.

Диагональ экрана OLED Super Retina XDR увеличится до 6,7 дюйма. При этом светосила и набор объективов остались прежними. Смартфон получит камеру с разрешением 16 Мп.

Ранее сообщалось, что компания Apple хочет сэкономить на комплектующих для «двенадцатого». Только благодаря такому решению разработчикам удастся уложиться в бюджет и не повышать цену на новый гаджет.

По данным инсайдера, iPhone 12 будет продаваться от 700 долларов, в максимальной комплектации — до 1400 долларов за единицу.