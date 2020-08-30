Умер создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

Москва, 30 августа. Скончался российский продюсер, художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщил его коллега, аниматор Константин Бронзит на своей странице в Facebook.

Бронзит выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Прохорова, добавив, что он сформировал Бронзита как режиссера.

«Это был мой главный Учитель», — добавил он.

Анатолий Прохоров — российский продюсер, уроженец Осло и выпускник физического факультета МГУ. Он был организатором Клуба пластического искусства ЦДРИ СССР и анимационной студии «Пилот». С 2003 года Прохоров возглавил популярный анимационный проект «Смешарики».

Также сегодня, 30 августа 2020 года, прошло два года со смерти советского и российского певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В этот день коллеги и родственники вспоминают о жизни исполнителя и рассказывают, какой след он оставил в их судьбе.