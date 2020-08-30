Родион Газманов рассказал о первой и последней встречах с Кобзоном

Москва, 30 августа. Певец Родион Газманов во вторую годовщину смерти Иосифа Кобзона рассказал, какие впечатления испытал во время первой и последней встреч со знаменитым исполнителем.

По словам молодого исполнителя, впервые увидеть Кобзона ему довелось еще в детстве, за кулисами одного из сборных концертов. В тот момент певец в окружении других известных артистов рассказывал анекдот.

«И он мастерски это делал. Со всеми паузами, расстановками. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так рассказывал. И на многих площадках, где я бывал на концертах за кулисами, всегда одна и та же картина. Сидит Иосиф Давыдович, вокруг него огромная компания, а он что-то рассказывает. И все увлеченно, с неподдельным интересом слушают», — отметил Газманов «360».

Последний раз Газманов-младший видел Кобзона на дне рождения одного из общих знакомых. Во время праздника именитый артист поднялся, чтобы произнести тост. Газманов вспомнил, что тогда присутствующие почувствовали, как ему тяжело. Однако он в миг преобразился, когда начал петь.