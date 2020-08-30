Тизер фильма «Дюна» появился в Сети

Лос-Анджелес, 30 августа. Пиратская запись тизера фильма «Дюна» канадского режиссера Дени Вильнева попала в Сеть. В нормальном качестве тизер показывают во время рекламы в кинотеатрах.

Официальный релиз тизера состоится 9 сентября. Премьера «Дюны» в мире намечена на 17 декабря. Ленту снимали по одноименной книге фантаста Фрэнка Герберта.

Главную роль сыграл Тимоти Шалом, в проекте приняли участие Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, певица Зендая и другие известные голливудские актеры.

Герберт рассказывает историю молодого аристократа по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление планету Арракис. После военного переворота Полу приходится скрываться в пустыне. Он находит единомышленников и начинает борьбу против империи, захватившей его земли.

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко возлагает большие надежды на проект Вильнева. Он считает, что у режиссера сиквела «Бегущий по лезвию» есть талант для экранизации американского бестселлера.

Ранее сообщалось, что 27 августа в кинотеатрах страны состоялась премьера отечественного фантастического фильма «Вратарь галактики». Это была первая крупная премьера после пика эпидемии.