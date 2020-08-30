Названа причина крушения Су-27 у побережья Крыма

Москва, 30 августа. Причиной крушения истребителя Су-27 в марте 2020 года в небе над Крымом стал взрыв двигателя авиационной ракеты. Об этом сообщил глава службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

По словам Байнетова, следствие пришло к выводу, что в ходе учебного пуска ракеты произошел взрыв ее двигателя, что привело к крушению истребителя.

«Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Напомним, истребитель Су-27 из состава ВКС России потерпел крушение в 50 километрах от Феодосии. На поиски истребителя были направлены самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль Черноморского флота. Спасательная операция осложнялась погодными условиями. Позднее поиски истребителя были прекращены.