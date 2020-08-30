На Украине назвали главное условие для достижения мира в Донбассе

Киев, 30 августа. Выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, — единственный путь к достижению мира в Донбассе. Такое мнение высказал заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин.

В интервью изданию «Страна» он отметил, что у его позиции будет много оппонентов. На вопрос о том, поможет ли достичь мира присвоение особого статуса Донбассу, Фокин ответил утвердительно.

«Выполнение Минских договоренностей — это единственный путь к миру. Предоставление Донбассу особого статуса не может не привести к миру, но этому мешает большая, мощная, финансово обеспеченная группировка политических сил, которым война — мать родная», — выразил свою позицию Фокин.

Минские соглашения лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал условие, при котором Киеву стоит временно отказаться от планов вернуть Донбасс под свой контроль. Дипломат уверен, что возвращение этих территорий Киеву необходимо будет отложить в случае провала реализации Минских соглашений. Пристайко подчеркнул то, что для Украины гораздо важнее сохранить хорошие отношения с Западом, чем вернуть Донбасс.