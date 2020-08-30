Капитан полиции из Тулы обвинила участкового в надругательстве

Тула, 30 августа. Дознаватель отдела полиции в Туле обратилась в Следственный комитет, обвинив участкового в надругательстве.

Пострадавшая служит в звании капитана полиции. По ее словам, преступление произошло в нерабочее время. Утром 27-летний коллега запихнул 31-летнюю девушку в багажник своего автомобиля и вывез в лес.

Там полицейский надругался над своей жертвой. Как сообщил источник, подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, которые сопровождались угрозами убийством.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Республике Удмуртия мужчина изнасиловал и убил 65-летнюю пенсионерку. Его приговорили к 21 году лишения свободы.

Еще один инцидент произошел в Петербурге, когда девушка была на пробежке. Над ней надругался лысый незнакомец в спортивном костюме.