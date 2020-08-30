Эксперт объяснил, почему русские пилоты «хулиганят» во время перехвата B-52

Перехватившие B-52 русские пилоты послали американцам четкий сигнал «убирайтесь», заявил Федеральному агентству новостей военный аналитик Вадим Козюлин.

Ранее служба распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS) сообщила, что российские многоцелевые истребители Су-27, осуществившие сопровождение американских бомбардировщиков B-52 над Черным морем 28 августа, якобы действовали небезопасно и непрофессионально.

«Примерно в 11.19 28 августа 2020 года два российских Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США B-52, который выполнял штатные операции над международными водами в Черном море. Российские пилоты осуществляли полет небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая расстояние в пределах 100 футов (около 30 метров. — Прим. ФАН) от носовой части B-52 на одной с ним высоте и на форсаже, что привело к турбулентности и ограничению способности B-52 маневрировать», — значится в сообщении DVIDS.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригиан заявил, что действия российских летчиков увеличивают угрозу воздушных столкновений, и выразил надежду на то, что в будущем «они будут работать в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев».

По мнению директора программы ПИР-Центра, научного сотрудника дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, с обвинительными заявлениями военное ведомство США выступает после каждого подобного случая, и «это стало уже рутиной».

«Причем эти заявления могут касаться не только «небезопасного» сближения самолетов, но даже пролета нашей ударной авиации у военных кораблей США. Ну, а с нашей стороны русские пилоты послали американцам четкий и понятный сигнал — «убирайтесь». Это же американцы облетают наши территории, а не наоборот. Это они постоянно ведут наблюдения вдоль наших границ. Сегодня с утра прочитал новость о том, что американский разведывательный дрон залетел на территорию Белоруссии, и даже маршрут был на карте обозначен с резким поворотом, входом и выходом в воздушное пространство республики. О чем еще говорить?» — задал риторический вопрос эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что не стоит удивляться постоянно звучащим со стороны США обвинениям, когда между Москвой и Вашингтоном сложились очень натянутые отношения — Соединенные Штаты постоянно обвиняют Россию в мнимых вмешательствах в дела западных стран, в создании угроз американским интересам и т.д.

«Сейчас американцы провоцируют русских, и русские отвечают. Было бы странно, если бы мы не ответили. Конечно, нужно договариваться об определенных правилах поведения в воздухе и на земле. Но помимо этого — еще установить какие-то пределы для военной активности у чужих рубежей. Все-таки бомбардировщики у наших границ — это очень серьезная угроза, тем более они отрабатывают нанесение ударов по России. К тому же мы знаем, что они нарушают договоренности относительно обучения европейских пилотов использовать ядерное оружие, что запрещено договором СНВ-II. Претензий много, у американцев есть свое видение ситуации, но наши летчики правы многократно. Они не просто так хулиганят: потому что в первую очередь речь идет об угрозе нашему государству. А у них переживания по поводу самолетов...» — заключил Козюлин.

Напомним, 29 августа российские Су-27 были подняты в воздух для перехвата американского бомбардировщика В-52Н, но уже над нейтральными водами Балтийского моря. Ракетоносец также приближался с государственным границам России, после чего развернулся, а истребители вернулись на аэродром базирования.