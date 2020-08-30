Асад утвердил состав нового правительства Сирии

Дамаск, 30 августа. Президент Сирии Башар Асад утвердил состав нового правительства, которое возглавил премьер-министр Хусейн Арнус. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно указу за подписью Асада, генерал Али Абдалла Айюб сохранил пост министра обороны, а Валид аль-Муаллем — должность главы МИД Сирии.

В состав нового правительства вошли 29 министров. Две из них — женщины, которые получили должности министров культуры, а также социальных дел и труда.

Арнус сменил министров нефти и электроэнергетики после недавнего взрыва на газопроводе в Сирии. Напомним, что в должности премьера он сменил в свое время Имада Хамиса, который занимал пост главы правительства на протяжении последних четырех лет. До этого Арнус был министром водных ресурсов Сирии.

Ранее политолог Андрей Кошкин в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал, как Россия помогает правительству Асада нормализовать мирную жизнь в Сирии. Он назвал РФ главным гарантом безопасности и суверенитета Сирийской Арабской Республики.