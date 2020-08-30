Голого Тарзана в полосатых стрингах пристыдили за дряблое тело

Москва, 30 августа. Стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, нарвался на критику из-за полуобнаженного фото. Супруг Наташи Королевой решил похвастаться физической формой в свои 50 лет, но в Сети пришли к выводу, что гордиться танцовщику уже нечем.

В Instagram Глушко выложил фото с балкона, на котором изображает движение вперед. Стриптизер решил не одеваться для кадра, чтобы продемонстрировать каждую мышцу, поэтому на нем можно увидеть лишь полосатые стринги.

«Движение…» — подписал он публикацию.

Подписчики оказались удивлены, что Тарзан решил обнародовать такое фото. По их мнению, танцор уже не в той форме, чтобы публично демонстрировать тело. Кроме того, у него есть взрослый сын, а значит, «пора остепениться».

«Ну уже стареющая кожа, пора надеть что-то», — посоветовала lenayaelena. «Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!» — возмутилась alenasawkina. «Конь. Жеребец. Увял», — констатировала gulnaraares. «Старый уже, уже некрасиво, тело дряблое, пора заняться чем-то другим», — рекомендовала oksana_maltseva56. «Красив, спору нет. На мой взгляд, несколько килограммов тебе не помешают. Ну разве что ты собрался в балет!!!! Тогда да, осиная талия и ребра поверх одежды очень нужны. На мой взгляд, ты пересушился аки вобла», — поделилась plotkina_marina.

Многие разделили мнение последней подписчицы, указавшей на худобу Глушко.

«Ну не знаю, слишком ребра видны. Надо бы, чтобы было что пощупать», — прокомментировала фото the_lions_empire. «Натах, накорми мужика, а!» — призвала супругу Тарзана lydmilaelizarova.

Глушко не в первый раз сталкивается с критикой в Instagram. Ранее пользователи соцсети остались недовольны публикацией, на которой он был запечатлен в наряде уборщицы, пишет «Утро.ру». Тарзан выложил снимок в образе дамы с тряпкой, пошутив, что «соображает в половых делах», но его юмор оценили не все. Некоторые подписчики танцовщика пристыдили.