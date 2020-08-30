Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве

Москва, 30 августа. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут встречу в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Глава России во время беседы тепло поздравил коллегу из Белоруссии с днем рождения. Лукашенко 31 августа отметит 66-летие.

Президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества двух стран и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении Кремля.

Напомним, накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не планирует в скором времени посещать Белоруссию с визитом. В предыдущий раз российский лидер был в республике летом 2019 года. Целью визита была церемония закрытия Вторых Европейских игр.

Путин ранее прокомментировал массовые акции протеста, которые проходят в Белоруссии с начала августа. Президент РФ признал выборы главы республики легитимными, а позицию международных наблюдателей подготовленной заранее.