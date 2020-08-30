Коллеги и друзья почтили память Иосифа Кобзона в годовщину его смерти

Москва, 30 августа. Два года назад ушел из жизни советский и российский певец, политический и общественный деятель Иосиф Кобзон. Родственники и коллеги певца в годовщину его кончины вспомнили, каким был Иосиф Давыдович, а также рассказали, как он повлиял на их судьбу.

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский был близким другом Иосифа Кобзона. Артисты дружили семьями, поэтому смерть Иосифа Давыдовича стала для Шуфутинского настоящим ударом.

«Я его знал гораздо ближе, чем многие другие. Мне повезло в жизни много с ним общаться и выступать вместе с ним, и ездить в поездки. Мы в известной степени были близкими друзьями и дружили семьями. Для меня на всю жизнь останется самая великая память об этом потрясающем человеке. Я никогда не забуду его доброты, его широты, великолепие его таланта», — отметил певец.

Российский продюсер Иосиф Пригожин выразил уверенность, что Кобзон являлся «маяком», за которым следовали все артисты. Пригожин признался, что ему посчастливилось быть знакомым с Кобзоном, который повлиял на судьбу его супруги. Он также добавил, что Кобзон был великим человеком, отметив, что такие люди рождаются раз в 100 лет, передает телеканал «360».

«Валерия была его студенткой, училась у Иосифа Давыдовича. И он был первым, кто ее разглядел, как талантливую будущую звезду. Он был свидетелем того, как она стала Заслуженной артисткой России, Народной артисткой России», — рассказал Пригожин.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Кобзон являлся заслуженным артистом Чечено-Ингушской АССР, а также заслуженным артистом РСФСР. Певец неоднократно выезжал с концертами к воинам-интернационалистам в Афганистан. С 1984 года Кобзон возглавлял вокально-эстрадное отделение Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В 1997 году артист был избран депутатом Госдумы. В октябре 2002 года участвовал в переговорах с террористами, захватившими театральный центр в Москве во время мюзикла «Норд-ост».