Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 17 человек

Махачкала, 30 августа. Число пострадавших при аварии с участием рейсового автобуса в Дагестане, направлявшегося из Махачкалы в Москву, достигло 17 человек. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе СУ СК России по Дагестану.

Напомним, что ранее было известно только об 11 пострадавших.

«По предварительным данным установлено, что 30 августа 2020 года на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала на территории Тарумовского района во время движения от прицепа автомобиля «КамАЗ» отлетело колесо, которое столкнулось с рейсовым автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 17 человек», — информирует следственный комитет.

Как сообщили в республиканском МВД, ДТП при участии рейсового автобуса произошло около 02.30 по Москве в воскресенье, 30 августа. В результате ДТП автобус, в котором находились 45 пассажиров, опрокинулся в кювет. Тяжелые травмы получил только один из находящихся в автобусе, у остальных повреждения легкой и средней степени тяжести. Погибших среди пассажиров нет.

Как отметили в пресс-службе регионального СК, причиной аварии стало «ненадлежащее исполнение своих обязанностей соответствующими должностными лицами, ответственными за техническую исправность транспортного средства, выпускаемого на линию». По этому факту сейчас проводится доследственная проверка.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.

Ранее сообщалось о том, что ДТП произошло в Тарумовском районе Дагестана, так как у автобуса во время движения отлетело колесо.