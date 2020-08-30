Попов объяснил, почему США со стелс-технологиями заведомо проиграли бой РФ

Москва, 30 августа. Американские истребители и другие военные самолеты, обладающие стелс-технологией, не смогут скрыться из вида российских радиолокационных комплексов. К такому выводу пришел авиационный эксперт Владимир Попов.

Ранее СМИ сообщили, что на международном форуме «Армия-2020» был представлен макет-демонстратор активной фазированной антенной решетки РЛС, действующей на принципах радиофотоники (РОФАР). Разработка концерна «Вега» уже успешно прошла ряд испытаний и показала свою эффективность.

Попов в интервью NewInform высказался о боевых возможностях и характеристиках новейших отечественных разработок, созданных для обнаружения любых воздушных объектов. Эксперт заявил, что отечественные радары будут удивлять своими возможностями. Комплексы РЛС способны без труда обнаруживать самолеты и беспилотники противника на большом удалении, а также смогут «видеть» истребители, оснащенные стелс-технологиями.

Авиационный эксперт обратил внимание, что российские системы РЛС обладают высоким военным потенциалом благодаря комплексному применению технологий. В разработках отечественных инженеров применяются измерители доплеровских частот, а также специальные лазерные системы и другие механизмы.

Специальная фазированная решетка РЛС сканирует пространство и обнаруживает сигналы и частоты, которые регистрируются при полете самолета противника. Применяются сразу несколько различных систем, гарантирующих точное и эффективное обнаружение воздушной цели для последующего захвата и уничтожения.

«Станция обнаружения целей не одна. Их несколько, и они работают в комплексе. В том числе, есть традиционные локаторы, у которых вращается фазированная решетка», – отметил Попов.

Эксперт объяснил, почему США заведомо проиграли бой, делая ставку на стелс-технологии. Он обратил внимание, что американцы строят свои самолеты «невидимыми» за счет специального покрытия, поглощающего радиосигналы. Однако российские комплексы РЛС регистрируют воздушный объект сразу по нескольким параметрам, без труда вычисляя самолеты противника с помощью других показателей.

«По сочетанию таких показателей высокоинтеллектуальная расчетная система уже выбирает сигнал, который потенциально опасен – тот же стелс-самолет или вертолет», – резюмировал Попов.

Ранее летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов подробно рассказал о новом российском беспилотном летательном аппарате «Гром». Речь идет об ударном БПЛА, обладающим высоким военным потенциалом.