В Госдуме предложили повысить стипендии до уровня прожиточного минимума

Москва, 30 августа. Стипендии для студентов российских вузов необходимо повысить до уровня прожиточного минимума, сделать это можно уже в текущем году. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин.

По его словам, увеличить размер регулярного пособия учащимся позволяет достаточный объем средств федерального бюджета.

«В последние годы бюджет был профицитным. Даже после того, как российское правительство потратило около трех трлн рублей на поддержку граждан в пандемию, оно еще располагает 11 трлн рублей. Повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума, если речь идет о госвузах и успевающих студентах, потребует максимум 200 млрд. Деньги в стране есть», — подчеркнул Смолин в комментарии Ura.ra.

Депутат полагает, что повышать стипендии нужно поэтапно в течение трех лет. Кроме того, необходимо вернуть систему начисления выплаты, существовавшую в СССР. Тогда стипендию получали все, кто учился без строек, а для отличников ее размер был выше.

Смолин также предложил выплачивать социальные стипендии студентам из малообеспеченных семей независимо от их успеваемости.

Ранее тему размера стипендий поднимал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он также считает, что выплаты студентам должны быть на уровне прожиточного минимума. По его мнению, если учащемуся на что жить, качество обучения страдает.

Средняя величина прожиточного минимума в целом на душу населения в России составляет 10 609 рублей.

В июле сообщалось, что Министерство науки и высшего образования рассматривает вопрос увеличения стипендий в четыре раза. Если в министерстве примут положительное решение, то объем выплаты будет равняться минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), пишет «Царьград».