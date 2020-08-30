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МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 29 августа

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МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 29 августа

Минск, 30 августа. Правоохранители задержали 29 человек на акциях протеста, прошедших в Белоруссии в минувшую субботу. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МВД республики.

Как уточнили в ведомстве, массовые мероприятия состоялись в 24 населенных пунктах страны.

«Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства», — говорится в сообщении.

В частности, в Минске по улицам проехали около 200 мотоциклистов и порядка 100 велосипедистов. А на площади Победы состоялся женский «гранд-парад», участие в котором приняли около четырех тысяч человек.

Массовые акции проходят в Белоруссии с 9 августа, когда в республике состоялись президентские выборы. По официальным данным, с подавляющим преимуществом победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 29 августа

Оппозиционеры же настаивают на том, что победила Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко, и продолжают устраивать несанкционированные митинги, требуя проведения новых выборов. К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки, передает телеканал «360».

Как пишет НСН, президент РФ Владимир Путин признал выборы главы Белоруссии состоявшимися.

Источник: Сайт МВД Белоруссии
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