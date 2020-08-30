МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 29 августа

Минск, 30 августа. Правоохранители задержали 29 человек на акциях протеста, прошедших в Белоруссии в минувшую субботу. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МВД республики.

Как уточнили в ведомстве, массовые мероприятия состоялись в 24 населенных пунктах страны.

«Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства», — говорится в сообщении.

В частности, в Минске по улицам проехали около 200 мотоциклистов и порядка 100 велосипедистов. А на площади Победы состоялся женский «гранд-парад», участие в котором приняли около четырех тысяч человек.

Массовые акции проходят в Белоруссии с 9 августа, когда в республике состоялись президентские выборы. По официальным данным, с подавляющим преимуществом победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Оппозиционеры же настаивают на том, что победила Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко, и продолжают устраивать несанкционированные митинги, требуя проведения новых выборов. К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки, передает телеканал «360».

Как пишет НСН, президент РФ Владимир Путин признал выборы главы Белоруссии состоявшимися.