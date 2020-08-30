Минпросвещения РФ не будет требовать от учителей вакцинации от коронавируса

Москва, 30 августа. Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Он подчеркнул, что прививка является добровольной.

«Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека. Хочет — делает, не хочет — может отказаться», — цитирует Семченко KP.Ru.

Новый учебный год в России традиционно начнется 1 сентября, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Ранее об этом сообщал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает «Вечерняя Москва».

Во вторник министр уточнил, что торжественные школьные линейки в первый осенний день состоятся в 75 субъектах страны. Напомним, что каждый регион индивидуально решает вопрос проведения подобных массовых мероприятий в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

В целом школы по всей стране готовы к приему детей с соблюдением требований Роспотребнадзора.