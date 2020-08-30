Искалеченная мужем Грачева снялась в эротической фотосессии без протеза

Москва, 30 августа. Лишившаяся кисти руки из-за мужа-садиста Маргарита Грачева выложила в Сеть эротические снимки, на которых она демонстрирует культю без протеза. Фотографии появились на странице «мамы-трансформера» в Instagram.

На снимках женщина позирует в обтягивающем купальнике под неоновым светом. Она призналась, что впервые решилась показать публике свою культю без протеза. Раньше для нее показать свою руку без протеза было большой проблемой — Грачевой однажды даже пришлось пропустить выпускной брата из-за того, что у нее сломался протез.

«Всегда и везде я с ним. Гулять в футболке, пойти на какое-то мероприятие, сходить в магазин с протезом — NO PROBLEM! А вот история где только я, культя (дурацкое название) и миллионы взглядов людей — NEVER!» — призналась блогер на своей странице.

Грачева также призналась, что ей не нравится различие восприятия ее с протезом и без него. По ее словам, человек с протезом воспринимается другими супергероем, железным человеком из комиксов. А вот культя в большинстве случаев вызывает только жалость.

Своей фотосессией блогер хотела показать, что железная рука или нога являются лишь частью внешности человека, но никак не частью его личности.

«Я хочу перебороть свой барьер, может быть, показав себя здесь без протеза, в скором будущем я смогу сходить за хлебом в футболке с коротким рукавом» — надеется «мама-трансформер».

Подписчики в комментариях поддержали Грачеву многочисленными словами поддержки и солидарности с ее позицией.

«Смотрю на тебя с обожанием и трепетом в любом виде», «На самом деле, буду честной, наверное, впервые культя не вызвала отторжения», «Ты очень красивая! И с протезом и без него!», «Какая то космическая, просто другой вид. Прекрасный, более развитый и интересный чем мы тут все. Выглядит очень красиво и сексуально», — высказались они.

Напомним, ранее, спустя три года после трагедии, из-за которой Грачева потеряла руку, мать двоих детей сообщила, что снова выходит замуж. Имя будущего супруга она раскрывать пока не стала.