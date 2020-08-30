Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию в Белоруссии

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Белоруссии Александром Лукашенко политическую ситуацию в стране. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

Лидеры стран в ходе беседы затронули «актуальные вопросы» и общую ситуацию в Белоруссии.

«Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Белоруссии», — информирует «Беларусь 1».

Также отмечается, что Лукашенко и Путин говорили и о внешней обстановке вокруг Республики Беларусь.

Ранее Путин заявил о том, что Москва официально считает выборы президента в Белоруссии состоявшимися и признает их результаты. Также стало известно, что российский президент пока не собирается в Белоруссию с деловым визитом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.