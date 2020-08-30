Глава ПФР рассказал, кому положено ежемесячное пособие в 65 тысяч рублей

Москва, 30 августа. Ряд российских семей уже получает ежемесячное денежное пособие в размере 65 тысяч рублей. О реализации денежных выплат сообщил глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин.

Пособие назначается отдельным категориям граждан. Это военные, проявившие героизм в бою в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.

Указ о назначении выплат военнослужащим подписал президент РФ Владимир Путин. Как уточнил Топилин, пособие положено и членам семей упомянутых десантников. Таковых насчитывается 75 человек.

«Возмещение, которое было установлено указом, 65 тысяч на семью, эти выплаты уже назначены, и они осуществляются», – рассказал руководитель ПФР.

Напомним, что некоторые категории граждан России получат дополнительные выплаты в сентябре. Например, участвующим в борьбе с коронавирусом медикам назначат премии и надбавки, а лишившиеся работы россияне могут рассчитывать на повышенное пособие, размер которого составит более 12 тысяч рублей.

Кроме того, часть российских пенсионеров с 1 сентября начнут получать прибавку в размере 25% от фиксированной части пенсии.

Финансовые эксперты тем временем прогнозируют двукратный или даже трехкратный рост выплат пенсионных накоплений россиянам с 2022 года.