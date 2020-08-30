Подполковника ВС Франции подозревают в измене в пользу России

Париж, 30 августа. Французская прокуратура начала проверку в отношении подполковника Вооруженных сил Франции в связи с подозрением в передаче важных сведений российским спецслужбам. Об этом сообщила глава французского минобороны Флоранс Парли.

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче [важной информации] или нанесении ущерба безопасности», — сказала она в эфире радио Europe 1 в воскресенье.

По словам Парли, в отношении подполковника начата соответствующая процедура, поскольку минобороны в инициативном порядке обратилось в прокуратуру.

Она добавила, что в Париже «приняли все необходимые меры». Теперь важно, чтобы разбирательство проходило «в соответствии с тайной следствия». Министр подчеркнула, что решение в отношении подозреваемого примет суд.

По информации Europe 1, военнослужащий был задержан Главным управлением внутренней безопасности (DGSI), когда собирался вернуться в Италию в конце отпуска. Он был помещен под стражу в Париже.