Лобода в белом бикини восхитила поклонников идеальной фигурой

Москва, 30 августа. Скандально известная певица Светлана Лобода показала идеальную фигуру. Она заявила, что целое лето занималась спортом.

Лобода надела белоснежный бикини, бейсболку и модные кроссовки. Лицо звезда закрыла стильными очками. По словам певицы, ее путь к красивой фигуре был длинный.

«Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму», — написала она в Instagram.

Певица поинтересовалась у поклонников и друзей по звездной тусовке, пошли ли ей на пользу тренировки. Под постом Лободы появился комментарий супруги шоумена Александра Реввы. Анжелика поставила эмоджи «ягодку».

На запись отреагировал и пластический хирург Александр Искорнев, он шутливо написал, что тренировки ей «пошли, пошли» на пользу.

Фигуру Лободы оценила главный редактор журнала Elle Екатерина Мухина. Она поставила эмоджи в виде огня. А продюсер Яна Рудковская не пожалела для певицы черного сердечка.

«Двое детей и такая классная фигура. Да, спорт нужен всем это дает такой заряд энергии и конечно тело мечты», — написал поклонник. «Какая классная! Света — молодец! Светочка — тигра! Очень, очень хорошо!» — восхитился другой подписчик.

Ранее сообщалось, что Лобода отдыхала в Турции, а потом улетела на частном самолете вместе с шоуменом Александром Реввой. Фанаты предположили, что у звездной пары роман.