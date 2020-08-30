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Митингующие в Берлине пытались взять штурмом здание Рейхстага

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Митингующие в Берлине пытались взять штурмом здание РейхстагаБерлин, 30 августа. Участники митинга против мер по борьбе с коронавирусом пытались взять штурмом здание Рейхстага в Берлине.

29 августа в центре Берлина состоялась масштабная акция протеста, в которой приняли участие около 40 тысяч человек. Митингующие выступают против ограничений из-за коронавирусной инфекции.

По данным Bild, протестная акция завершилась попыткой штурма Рейхстага. Несколько десятков молодых людей прорвали полицейский кордон и бросились к зданию. На ступенях Рейхстага произошла потасовка между сотрудниками полиции и демонстрантами. Правоохранителям удалось остановить митингующих, с помощью слезоточивого газа.

Протестная акция также развернулась у здания посольства России на улице Унтер-ден-Линден, где митингующие пытали организовать сидячую забастовку. Действия протестующих не были направлены против российской дипмиссии, однако не обошлось без стычек с полицией. Митингующие начали бросать бутылки в правоохранителей, после чего полиция была вынуждена использовать газовые баллончики для разгона протестующих. В ходе беспорядков в Берлине полиция задержала около 300 человек.

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