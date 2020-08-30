Екатеринбуржец год прожил в одной квартире с мумией

Екатеринбург, 30 августа. В Екатеринбурге мужчина больше года прожил в квартире с мумифицированными останками женщины. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, женщина скончалась год назад. Все это время в квартире с погибшей проживал мужчина, который избегал контактов с соседями, передает Ura.ru.

«Женщину начали искать соседи. Слишком долго она не попадала в их поле зрения. Когда жилище вскрыли, было обнаружено уже мумифицированное тело», — пояснил Горелых.

Погибшей оказалась местная жительница 1935 года рождения. По словам Горелых, причина смерти женщины будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы. Полиция направил материалы дела в следственное управление СК РФ по региону, где по итогам проверки будет принято процессуальное решение.