Выявлен первый случай исцеления от СПИДа без лечения

Москва, 30 августа. При регистрации выздоровевших от синдрома приобретенного иммунного дефицита) СПИДа и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) ученые обнаружили человека, из организма которого ВИЧ исчезла самостоятельно, без какого-либо лечения. Им оказался мужчина Рэй Браун, как сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.

Известно, что 13 лет назад ему пересадили костный мозг от ВИЧ-резистентного донора. Таким образом Браун получил антитела к ВИЧ, и его организм выработал иммунитет к инфекции. С 2013 года медики добились больших успехов в лечении СПИДа и ВИЧ, но все же этот случай вызвал у них большое удивление.

История Брауна доказала, что трансплантация кроветворных органов от людей, невосприимчивых к ВИЧ, может способствовать их излечению. Это обещает стать прорывом в медицине и подходу к лечению ВИЧ, специалисты продолжают исследования в этой области.

Ранее СПИД и ВИЧ заняли третье место в рейтинге не поддающихся лечению, но имеющих порой незначительные симптомы заболеваний.

Также был зафиксирован третий в мире случай полного медикаментозного лечения от ВИЧ. Пациент, 36-летний мужчина из Бразилии, избавился от инфекции путем агрессивного лечения.