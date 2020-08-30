Чехова на съемках в поле нашла общий язык с коровами

Москва, 30 августа. Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова приняла участие в необычной фотосессии в рамках телешоу «Модель XL». Она снялась со стогом сена посреди гуляющих коров.

В этом году Чехова стала ведущей проекта «Модель XL», в котором за победу — карьеру модели — сражаются женщины и девушки plus size. Актриса выступает также в роли одной из наставниц для участниц программы, поэтому нередко сама бывает задействована в различных съемках.

На этот раз Чехова участвовала в фотосессии в поле. В летнем белоснежном платье она позировала около большого стога сена. Это привлекло внимание коров, которые паслись неподалеку. Рогатый скот вплотную приблизился к телеведущей, но она не испугалась и не растерялась. Чехова решила прикормить животных, чтобы они не проявили агрессии.

«Устроили перекус с моими телочками», — пошутила теледива, которой быстро удалось найти с коровами общий язык.

Съемки были спасены, а в Instagram телеведущей уже можно увидеть результат.

Подписчики Чеховой под фото не смогли не высказаться по поводу ее обращения с коровами.

«Вы прям среди своих подруг. Коровы сразу признали еще одну телочку», — приводит портал «Дни.ру» комментарий одного из фолловеров.

Чехова положительно отреагировала на подобные комментарии. Звезда отметила, что фотосессия пошла ей на пользу, поскольку она смогла почувствовать единение с природой.

Ранее Чехова поделилась с подписчиками секретом экстремального похудения. Она рассказала, как смогла за 24 часа сбросить три лишних килограмма, не прибегая к серьезным диетам и спортивным занятиям.