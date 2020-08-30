Путин поздравил создателя образа Чебурашки со 100-летним юбилеем

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин поздравил известного режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана со 100-летним юбилеем. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Шварцмана по праву считают патриархом отечественной школы анимации, человеком щедрого, яркого, незаурядного дарования.

Мультипликатор за годы творчества создал не только замечательные иллюстрации к книгам для детей, но и богатейшую галерею знаменитых персонажей, которых знают и искренне любят зрители всех поколений, подчеркнул российский лидер.

«От души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме.

Как пишет «МИР24», самые известные работы Шварцмана — «Аленький цветочек», «Котенок по имени Гав», «Золотая антилопа» и «38 попугаев». Именно он создал образ любимого многими Чебурашки. А старуху Шапокляк, как впоследствии признавался, отчасти срисовал с тещи.

Шварцман работал на студии «Союзмультфильм» с 1948 года, а до этого — токарем на танковом заводе в Челябинске, где трудился еще и художником-оформителем, передает телеканал «360».

Режиссер-мультипликатор рассказывал, что секрет его долголетия заключается в занятиях спортом и ведении здорового образа жизни. На протяжении многих лет он ежедневно делает зарядку, не ест сладкое и давно не курит.

Ранее президент России наградил Шварцмана орденом Александра Невского.