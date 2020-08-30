В России за сутки выявили 4,9 тысячи заболевших коронавирусом

Москва, 30 августа. За минувшие сутки в России выявлено 4 980 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 85 регионах России. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве (695), Санкт-Петербурге (186), Подмосковье (165), Нижегородской области (143). По данным штаба, за минувшие сутки выздоровели и были выписаны из больниц 2 599 пациентов. К настоящему моменту на территории России зафиксировано 990 тысяч случаев, 17 тысяч человек умерли. Более 807 тысяч человек полностью выздоровели.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 24,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 837 тысяч человек.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.