Астроном Сурдин: Астероид 2011 ES4 не представляет угрозы для жителей Земли

Приближающийся к Земле астероид не представляет угрозы для жителей планеты, заявил ФАН астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

Ранее NASA сообщило, что 1 сентября в непосредственной близости от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2011 ES4.

По информации Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, космический объект имеет размеры от 22 до 50 метров. По предварительным выкладкам, минимальное расстояние, на котором 2011 ES4 пройдет от планеты, — 120 тысяч километров (в 19.12 по московскому времени).

Скорость полета небесного тела составляет 8,16 км/сек, он относится к группе Аполлона. Астероид был открыт 2 марта 2011 года. По словам российского астронома, кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимира Сурдина, «это очень маленький астероид, он не представляет угрозы для жителей Земли».

«Астероид маленький, и даже если бы он упал на Землю, то ничего страшного бы не случилось, тем более, что он пролетит мимо. Но вероятность того, что он зайдет в атмосферу Земли, крайне мала. Точность астрономических расчетов намного выше, чем возможная ошибка. Поэтому 2011 ES4 пройдет мимо, гравитация у него такая слабая, что он даже на движение спутников не окажет никакого влияния. Землянам можно не беспокоиться, но вообще [он будет] довольно близко. Луна от нас втрое дальше, чем этот астероид (расстояние от Земли до Луны составляет 384,4 тысячи километров. — Прим. ФАН)», — утверждает астроном.

Собеседник ФАН добавил, что 2011 ES4 будет интересен для астрономов-любителей, организующих «патрули» и наблюдающих за небесными телами.

«Такие группы астрономов всегда интересуются подобными событиями и следят за тем, как космическое тело проходит на фоне звезд. <...> Если посмотреть с нескольких мест на Земле, как тень астероида пролетает на земной поверхности, можно довольно точно узнать его форму, размер и даже плотность. Так что все желающие смогут наблюдать его на ночном небе в хороший телескоп», — заключил Владимир Сурдин.

Напомним, Аполлоны — это группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекаются с земной с внешней стороны. Группа была названа в честь своего первого открытого представителя — астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года и назван в честь Аполлона, одного из древнегреческих богов, символизирующего Солнце.

Астероиды этой группы регулярно пересекают орбиту Земли, поэтому являются потенциально опасными. В следующий раз астероид 2011 ES4 будет пролетать мимо Земли 2 сентября 2055 года. Согласно данным высокоавтоматизированной системы прогнозирования космического воздействия Sentry, управляемой Центром исследований ОСЗ JPL, шанс столкновения составит 1 из 71 000.

Ранее также стало известно, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября. Приблизительно в 18.33 по московскому времени 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от нашей планеты.