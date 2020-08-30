Волочкова рассказала о своем месте в российской истории

Москва, 30 августа. Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем месте в истории. Она показала, как «рассекает ногой» чужие суждения.

Бывшая прима Большого театра опубликовала в Instagram душераздирающий пост, адресованный хейтерам. Она очень эмоционально отреагировала на многочисленные нападки подписчиков.

«Легким взмахом ноги я рассекаю все суждения и пересуды о себе», — написала Волочкова.

Она рассказала о пути, который проделала, чтобы добиться таких «впечатляющих результатов». Балерина добавила, что ее ни капли не трогают чужие негативные комментарии.

Звезда призналась, что зависть злопыхателей у нее вызывает только жалость. Отдельным личностям Волочкова адресовала нецензурное слово.

Она предложила посмотреть на красоту ее тела, на ее творчество.

«Я навсегда уже вошла в историю России, как русская балерина», — добавила Волочкова.

По мнению звезды, можно смело гордиться такими достижениями. А у остальных людей нет права ее судить, резюмировала балерина.

Ранее сообщалось, что Волочкова отправилась с тайным возлюбленным на отдых в Турцию. Она не показала своего мужчину, но постоянно намекала на его присутствие.

Звезда публиковала фото из кабриолета, роскошной яхты и отеля. Она демонстрировала новые наряды и не стеснялась делать свой «коронный» шпагат.