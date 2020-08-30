В центр Минска стягивают колонны спецтехники

Минск, 30 августа. Колонны из автобусов с бойцами ОМОН, крытых военных грузовиков для перевозки личного состава и автозаков стягивают в центр Минска.

Спецтехника выдвинулась с базы в минском микрорайоне Уручье утром воскресенья. Около 7.00 по местному времени (совпадает с московским) колонны появились на проспекте Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии. Именно там оппозиция собирается провести большую акцию протеста.

Как передает «ФедералПресс», массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Победу на них с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Свои голоса за него отдали порядка 80% избирателей, в то время как за Светлану Тихановскую, его главного оппонента, — только 10%.

Далеко не все жители страны согласились с итогами голосования. В стране начались акции протеста, забастовки. Задержаны уже несколько тысяч участников несанкционированных митингов. Лукашенко привел в полную боеготовность войска на западной границе.